Elsa Schiaparelli | la stilista che ha sfidato le convenzioni con la sua moda surreale e anticonformista

(Di martedì 7 giugno 2022) Eccentrica e irriverente, visionaria e libera.è laitaliana trapiantata a Parigi che haCoco Chanel, è diventata amica dei surrealisti e ha creato un colore: il rosa shocking L’infanzia ribelle dinasce nel 1890, a palazzo Corsini a Roma. Suo padre è direttore della Biblioteca Lincei e professore di lettere orientali. Sua mamma discende dai Medici.cresce in una famiglia di intellettuali. Studia filosofia, ma sogna di diventare un’attrice. Nel 1911 pubblica una raccolta di poesie sensuali e i suoi genitori, per contrastare il suo spirito ribelle, la mandano in un convento in Svizzera.e la tanto agognata libertà...

L'Officiel Italia

