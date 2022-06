(Di martedì 7 giugno 2022) Sabato 18 giugno, nelladi, avrà luogo la dodicesima edizione di "The Night of Kick and Punch", gala dedicato agli sport dache quest'anno avrà come protagonista la...

Kick boxing:sabato 18 combatte Elisabetta Canalis,su 3 round. Esordio sul ring dell'ex Velina che pratica questo sport - Elisabetta Canalis debutta sul ring di kickboxing: il 18 alla Reggia di Venaria - #KickBoxing, Elisabetta #Canalis esordisce sul ring: la showgirl combatterà sabato 18 giugno a Venaria Reale - La nota showgirl Elisabetta Canalis debutterà nella kickboxing salendo sul ring contro Rachele Muratori al The Night of Kick and Punch

Fin qui tutto ordinario, se non fosse per l'esordio sul ring diche combatterà contro Rachele Muratori sulla distanza delle tre riprese da un minuto e mezzo ciascuno, con le regole ...per la prima volta sul ring di Kick Boxing. Sabato 18 giugno, nella Reggia di Venaria, in Piazza della Repubblica a Venaria Reale, avrà luogo la 12/a edizione di 'The Night of Kick ... Elisabetta Canalis, il vestito la scopre ed il dettaglio è piccante Elisabetta Canalis per la prima volta sul ring di King Boxing. Sabato 18 giugno, nella Reggia di Venaria, in Piazza della Repubblica a Venaria Reale, avrà luogo la 12/a edizione di 'The Night of Kick ...Sabato 18 giugno Elisabetta Canalis combatterà per la prima volta su un ring nello sport che pratica da diversi anni, il kick boxing. L’ex velina a sorpresa sarà tra le partecipanti alla riunione di V ...