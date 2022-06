Advertising

Affaritaliani : Elica lancia Lhove la rivoluzione tre in uno della cottur -

Agenzia askanews

Al Salone del Mobile l'azienda di Fabriano ha presentato Lhove che unisce in un unico elettrodomestico piano cottura a induzione, cappa aspirante e forno, come spiega il Presidente del Gruppo...Con il nuovo prodotto "LHOV" presentato oggi al mercato," diventa ancora più cooking perché ... "LHOV - sottolinea il manager - è un asset importante , che cinel mondo del cooking e ... Elica lancia Lhove la rivoluzione tre in uno della cottur Milano, 7 giu. (askanews) - Alta tecnologia, sostenibilità e ottimizzazione degli spazi, sono questi gli ingredienti della rivoluzione della ...(Teleborsa) - "Elica si presenta all'appuntamento del Salone di Milano come un'azienda completamente nuova, nelle persone e nei processi". E' quanto affermato in una intervista rilasciata a Teleborsa ...