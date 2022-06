Elezioni comunali a Rovello Porro | i candidati | dove e come si vota

Advertising

borghi_claudio : Manca una settimana alle elezioni comunali a Como. Qui le preferenze ci sono. Se vorrete aiutarmi a concludere (se… - borghi_claudio : @ErmeteTrism77 @IlCastiga Beh semplice, sono elezioni comunali, si parla dei progetti per la città e di cosa abbiam… - LupoGri45257305 : RT @Pinomini57: Alle prossime elezioni comunali votate #CruciuoliSindacoDiGenova, eviterete di veder cementificata la nostra bella Liguria… - AleVarrialepig : Forse non avete capito quanto sono importanti le elezioni comunali di Sesto, è NECESSARIO che vinca il sindaco usce… - genovatoday : Elezioni comunali 2022, Nicola Fratoianni a Genova -

In cinque si sfidano per la guida del capoluogo ciociaro: Riccardo Mastrangeli, Domenico Marzi, Mauro Vicano, Vincenzo Iacovissi e Giuseppe ...Vengono rinviate alle ore 14 del lunedì le operazioni di scrutinio per leamministrative. ...spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri...Sono due i candidati a sindaco i corsa per le elezioni comunali a Rovello Porro in programma domenica 12 giugno insieme ai referendum ...“Violazione del regolamento” A giudizio del candidato sindaco Donato “la composizione appare in evidente violazione del regolamento comunale il quale sancisce ... quando mancano pochi giorni alle ...