Eleonora | il suo tema consegnato a mamma Sabrina | “In quelle righe ho ritrovato mia figlia”

"Ho aspettato due anni, ma ne valeva la pena". Sono lacrime di gioia quelle di Sabrina Bergonzoni, madre di Eleonora, morta a 13 anni per un osteosarcoma: «Tumore rarissimo, 125 casi l'anno, in Italia e il 60% di loro hanno fra i 10 e i 20 anni», sospira mamma Sabrina stringendo quei fogli che le sono costati tanta fatica». «Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) la dirigente scolastica mi ha consegnato il tema di mia figlia, il suo ultimo componimento, quasi un'eredità spirituale, che finalmente ho potuto leggere". Sabrina Bergonzoni, madre di Eleonora, morta a 13 anni per un osteosarcoma, con il tema della figlia Pochi mesi prima della sua scomparsa, Eleonora ...

