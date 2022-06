Egitto, ora anche le donne potranno emettere delle ‘fatwa’: ecco le prime 4 religiose che risponderanno alle domande delle fedeli (Di martedì 7 giugno 2022) Con un annuncio pubblicato alcuni giorni fa sul sito internet del ministero degli Affari Religiosi, l’Egitto ha istituito in via sperimentale i primi quattro Consigli femminili per l’emissione di fatwa, pronunciamenti di diritto islamico da parte di un religioso autorizzato. Per la prima volta, e al momento solo in quattro moschee del Paese, ogni sabato tra le 17 e le 20 le fedeli locali potranno consultare una religiosa di sesso femminile rispetto ad alcune materie private come la vita familiare, il lavoro, le relazioni in generale e tutte le questioni tipicamente affrontate da religiosi di sesso maschile. “A volte, le donne si vergognano a chiedere a predicatori maschi dei consigli su determinate questioni. Ciò ha spinto il ministero degli Affari religiosi a prendere questa decisione, dopo aver passato gli ultimi 5 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Con un annuncio pubblicato alcuni giorni fa sul sito internet del ministero degli Affari Religiosi, l’ha istituito in via sperimentale i primi quattro Consigli femminili per l’emissione di fatwa, pronunciamenti di diritto islamico da parte di un religioso autorizzato. Per la prima volta, e al momento solo in quattro moschee del Paese, ogni sabato tra le 17 e le 20 lelocaliconsultare una religiosa di sesso femminile rispetto ad alcune materie private come la vita familiare, il lavoro, le relazioni in generale e tutte le questioni tipicamente affrontate da religiosi di sesso maschile. “A volte, lesi vergognano a chiedere a predicatori maschi dei consigli su determinate questioni. Ciò ha spinto il ministero degli Affari religiosi a prendere questa decisione, dopo aver passato gli ultimi 5 ...

