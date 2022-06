Ecco quanto valgono gli ascolti dello streaming in Italia (Di martedì 7 giugno 2022) Canali tv alternativi, streaming e giochi conquistano solo il 16% degli ascolti Il Sole 24 Ore, pagina 20, di Andrea Biondi. Si tratta di 1,5 milioni di persone in media nelle 24 ore. In pratica il 16% degli ascoltatori nel giorno medio a maggio. Eccolo, per come elaborato dallo Studio Frasi, l’ascolto “non riconosciuto” della Tv Italiana: nuova categoria battezzata da Auditel a partire dall’1 maggio. È un nuovo insieme, ma su cui si gioca molto del futuro della Tv. L’aumento vorrebbe dire una disaffezione verso la Tv tradizionale e l’uso del televisore come medium per altri scopi. Fra questi lo streaming. Per quantificarlo lo Studio Frasi arriva a una stima condotta «incrociando i dati delle famiglie che dispongono di una connessione broadband in casa e la visione dai set top box connettibili alla ... Leggi su tvzoom (Di martedì 7 giugno 2022) Canali tv alternativi,e giochi conquistano solo il 16% degliIl Sole 24 Ore, pagina 20, di Andrea Biondi. Si tratta di 1,5 milioni di persone in media nelle 24 ore. In pratica il 16% degli ascoltatori nel giorno medio a maggio.lo, per come elaborato dallo Studio Frasi, l’ascolto “non riconosciuto” della Tvna: nuova categoria battezzata da Auditel a partire dall’1 maggio. È un nuovo insieme, ma su cui si gioca molto del futuro della Tv. L’aumento vorrebbe dire una disaffezione verso la Tv tradizionale e l’uso del televisore come medium per altri scopi. Fra questi lo. Per quantificarlo lo Studio Frasi arriva a una stima condotta «incrociando i dati delle famiglie che dispongono di una connessione broadband in casa e la visione dai set top box connettibili alla ...

