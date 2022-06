"Ecco quando Putin si fermerà": la teoria della "mutilazione", l'agghiacciante indiscrezione ribalta le prospettive (Di martedì 7 giugno 2022) La guerra durerà almeno duecento giorni. E a decidere quando, come e se farla finire sarà Putin. Compito dell'Occidente, semmai, dovrà essere quello di continuare a rendergli la vita difficile. È la convinzione di Marco Di Liddo, responsabile analisti del Ce.S.I. (Centro Studi Internazionali).Di Liddo, tentiamo un bilancio dei primi cento giorni di guerra. Sul piano militare chi vince e chi perde? «Non possiamo dare un giudizio tranchant. I russi all'inizio della guerra puntavano a destituire Zelensky e hanno fallito, poi volevano conquistare Kharkiv e Odessa e hanno fallito. Ora l'obiettivo a portata di mano è il pieno controllo sugli oblast di Lugansk e Donetsk, sul corridoio di Mariupol e su Kherson. Si tratta del traguardo minimo che i russi si erano prefissati, ma è un premio di consolazione, un contentino. E poi, quanto a costi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) La guerra durerà almeno duecento giorni. E a decidere, come e se farla finire sarà. Compito dell'Occidente, semmai, dovrà essere quello di continuare a rendergli la vita difficile. È la convinzione di Marco Di Liddo, responsabile analisti del Ce.S.I. (Centro Studi Internazionali).Di Liddo, tentiamo un bilancio dei primi cento giorni di guerra. Sul piano militare chi vince e chi perde? «Non possiamo dare un giudizio tranchant. I russi all'inizioguerra puntavano a destituire Zelensky e hanno fallito, poi volevano conquistare Kharkiv e Odessa e hanno fallito. Ora l'obiettivo a portata di mano è il pieno controllo sugli oblast di Lugansk e Donetsk, sul corridoio di Mariupol e su Kherson. Si tratta del traguardo minimo che i russi si erano prefissati, ma è un premio di consolazione, un contentino. E poi, quanto a costi ...

