Ecco la star che si mangia testicoli di toro in diretta tv: Mediaset, la scena raccapricciante | Guarda (Di martedì 7 giugno 2022) Torna all'Isola dei famosi, dove era già stata lo scorso anno e accade di tutto. Stavolta Vera Gemma lascia tutti senza parole perché mangia testicoli di toro e cavallette. Si aggiudica così la prova della cena indigesta. E ci vuole davvero stomaco. La piratessa, insieme a Gennaro Auletto, batte la squadra di Soleil Sorge e ingerisce tutti gli alimenti della sfida, classificandosi al primo posto. Il pubblico a casa, e sui social, commenta senza freni questa prova di coraggio. Secondo molti si tratta della prova più disgustosa della 22esima puntata dell'Isola dei Famosi. A differenza di Vera, Edoardo Tavassi e Maria Laura De Vitis - ex di Paolo Brosio - non riescono a mandare giù i testicoli di toro. Sfide a parte, in Honduras avvengono anche parecchie discussioni e litigi, con i concorrenti ...

