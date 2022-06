Ecco a voi “Area Draghi”. Il nuovo nome della vecchia minestra liberale (Di martedì 7 giugno 2022) Hanno trovato anche lo slogan: “Area Draghi”. In testa in realtà c’è il solito “tutto cambia perché nulla cambi” ma Renzi (e tutte la manfrina di centristi liberali in cerca d’autore) sono convinti che il marchio Draghi funzioni. Draghi lo leggono elogiato e leccato nella loro bolla social, lo scoprono dipinto come eroe ogni giorno sui loro giornali di riferimento. Hanno trovato lo slogan: “Area Draghi”. In testa in realtà c’è il solito “tutto cambia perché nulla cambi” Fa niente che si tratti di una società endogamica senza nessuna corrispondenza con il mondo reale, che quei giornali abbiano più contributi pubblici che lettori (e si professano liberali, una meraviglia!) o che le elezioni su Twitter valgano come una finale dei mondiali giocata in un videogioco: sono gli stessi che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 giugno 2022) Hanno trovato anche lo slogan: “”. In testa in realtà c’è il solito “tutto cambia perché nulla cambi” ma Renzi (e tutte la manfrina di centristi liberali in cerca d’autore) sono convinti che il marchiofunzioni.lo leggono elogiato e leccato nella loro bolla social, lo scoprono dipinto come eroe ogni giorno sui loro giornali di riferimento. Hanno trovato lo slogan: “”. In testa in realtà c’è il solito “tutto cambia perché nulla cambi” Fa niente che si tratti di una società endogamica senza nessuna corrispondenza con il mondo reale, che quei giornali abbiano più contributi pubblici che lettori (e si professano liberali, una meraviglia!) o che le elezioni su Twitter valgano come una finale dei mondiali giocata in un videogioco: sono gli stessi che ...

