È scattato il rinnovo automatico di Cuadrado a 5 milioni netti, la Juve vuole dargliene la metà (Di martedì 7 giugno 2022) La Juventus ha fatto male i calcoli. È scattato il rinnovo automatico di Cuadrado (5 milioni netti per una stagione) e ora il club bianconero vorrebbe uno scontro dal colombiano. Scrive la Gazzetta: il rinnovo automatico sino al 30 giugno 2023, scattato al raggiungimento del tetto di presenze (40) fissato nel contratto tra le parti, ha creato qualche frizione imprevista e fermato (al momento) la corsa comune del colombiano e del club bianconero. Natura del contendere, i cinque milioni di euro netti previsti come emolumento per la prossima stagione. La Juventus vorrebbe che il giocatore sposasse la linea usata già per gli altri ultratrentenni, cioè ritocco verso il ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) Lantus ha fatto male i calcoli. Èildi(5per una stagione) e ora il club bianconero vorrebbe uno scontro dal colombiano. Scrive la Gazzetta: ilsino al 30 giugno 2023,al raggiungimento del tetto di presenze (40) fissato nel contratto tra le parti, ha creato qualche frizione imprevista e fermato (al momento) la corsa comune del colombiano e del club bianconero. Natura del contendere, i cinquedi europrevisti come emolumento per la prossima stagione. Lantus vorrebbe che il giocatore sposasse la linea usata già per gli altri ultratrentenni, cioè ritocco verso il ...

Advertising

napolista : È scattato il rinnovo automatico di Cuadrado a 5 milioni netti, la Juve vuole dargliene la metà Scattava a 40 pres… - JMCLuigi : @AntonioMileo @AndreaLongo84 Nessuno ne parla ma il rinnovo è scattato in automatico in base alle presenze ma non a… - JuventusClub19 : Le tensioni per il rinnovo scattato automaticamente, le voci di mercato sempre più insistenti Voi cosa fareste con… - jerryscottismo : @andrea5788 @gizzo97 Eh infatti ho visto i soldi che ti so entrati per kluivert. Ibanez è un titolare se lo vendi l… - mattiadichiara : @GabigolRicky Come fai a prenderlo a zero che è appena scattato il rinnovo automatico per un altro anno con la Juve… -