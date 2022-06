È guerra aperta tra Soleil Sorge e Mercedesz Henger? La dichiarazione (Di martedì 7 giugno 2022) Nella puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi, Soleil Sorge e Vera Gemma sono finalmente sbarcate sulle spiagge dell’Honduras. L’attesa è stata lunga, però, adesso, sembrano pronte a rivoluzionare un po’ le dinamiche del reality show di Canale 5. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è rivelata molto preziosa per il Grande Fratello Vip. È probabile che, anche in questo caso, gli ascolti vengano avvantaggiati dalla sua presenza. Deianira Marzano, sempre informatissima sugli ultimi gossip, è convinta che tra Soleil e Mercedesz ci siano degli attriti. Anche se non è stato ancora possibile assistere a un confronto tra le due, pensa che la figlia di Eva Henger abbia, più volte, parlato male dell’ultima arrivata. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 7 giugno 2022) Nella puntata di ieri sera de L’Isola dei Famosi,e Vera Gemma sono finalmente sbarcate sulle spiagge dell’Honduras. L’attesa è stata lunga, però, adesso, sembrano pronte a rivoluzionare un po’ le dinamiche del reality show di Canale 5. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è rivelata molto preziosa per il Grande Fratello Vip. È probabile che, anche in questo caso, gli ascolti vengano avvantaggiati dalla sua presenza. Deianira Marzano, sempre informatissima sugli ultimi gossip, è convinta che traci siano degli attriti. Anche se non è stato ancora possibile assistere a un confronto tra le due, pensa che la figlia di Evaabbia, più volte, parlato male dell’ultima arrivata. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi, ecco come e dove vedere la replica ...

