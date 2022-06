Dybala all' Inter | il sorriso di Marotta | ' Vediamo'

Advertising

Azzurri : ?????????????????????? ???????? #ItaliaArgentina 0??-3?? ?? La. Martinez 29’, Di Maria 45’+1, Dybala 90'+4 ?? A Wembley gli… - Sneijderismo : RT @InterCM16: #Marotta: “#Dybala all’Inter? Vediamo” - juventissimante : Se #dybala dovesse andare veramente all’#Intermerda, più che prendermela con lui me la prenderei con la società che… - tafambaye8 : RT @NicoSchira: Beppe #Marotta dopo l'assemblea di Lega: '#Dybala all'#Inter? Vediamo...'. #calciomercato - MARCO196913 : RT @NicoSchira: Beppe #Marotta dopo l'assemblea di Lega: '#Dybala all'#Inter? Vediamo...'. #calciomercato -

- Inter : Giuseppe Marotta cerca di fare orecchie da mercante, ma più che alle parole bisogna affidarsi alla sua mimica facciale. Intercettato'uscita dall'assemblea di Lega, infatti, l'...... infortunatosi durante il primo tempo di Slovacchia - Kazakistan, e a, nel mirino nerazzurro dopo essere andato in scadenza con la Juventus.La settimana scorsa, sempre su Dybala, Marotta aveva parlato di una speranza: “Speriamo che Dybala possa giocare con noi”. In una settimana, però, probabilmente sono stati fatte ulteriori passi nella ...Beppe Marotta è possibilista sull'approdo di Paulo Dybala all'Inter. Raggiunto dai cronisti al termine dell'Assemblea della Lega della Serie A, l'amministratore delegato nerazzurro non ha smentito l'i ...