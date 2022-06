Draghi blocca gli affari cinesi su un gioiello della robotica italiana (Di martedì 7 giugno 2022) Il governo Draghi ha esercitato i poteri speciali per opporsi all’aumento della partecipazione dal 40% al 49% dell’azienda cinese Efort Intelligent Equipment, leader nella robotica e legata al governo di Pechino, nell’azionariato di Robox, società italiana con sede nel Novarese. A darne notizia è il consiglio d’amministrazione della stessa società cinese con una nota pubblicata su Shanghai Securities News, principale quotidiano finanziario cinese, di proprietà dell’agenzia di stampa Xinhua, e canale designato dalla China Securities Regulatory Commission (l’ente di vigilanza sui titoli) per le informazioni delle società cinesi quotate in Borsa. Come raccontato su Formiche.net, per l’operazione il gruppo cinese aveva messo sul piatto 2 milioni di euro. Inoltre, intendeva spendere 1 ... Leggi su formiche (Di martedì 7 giugno 2022) Il governoha esercitato i poteri speciali per opporsi all’aumentopartecipazione dal 40% al 49% dell’azienda cinese Efort Intelligent Equipment, leader nellae legata al governo di Pechino, nell’azionariato di Robox, societàcon sede nel Novarese. A darne notizia è il consiglio d’amministrazionestessa società cinese con una nota pubblicata su Shanghai Securities News, principale quotidiano finanziario cinese, di proprietà dell’agenzia di stampa Xinhua, e canale designato dalla China Securities Regulatory Commission (l’ente di vigilanza sui titoli) per le informazioni delle societàquotate in Borsa. Come raccontato su Formiche.net, per l’operazione il gruppo cinese aveva messo sul piatto 2 milioni di euro. Inoltre, intendeva spendere 1 ...

