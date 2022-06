“Dove sono lealtà e rispetto?” Lewandowski si sente perseguitato dal Bayern, in realtà ha solo un contratto (Di martedì 7 giugno 2022) “Quale giocatore vorrà venire al Bayern sapendo che potrebbe succedergli una del genere?”. Uno legge questa dichiarazione di Robert Lewandowski e si chiede: che diamine gli stanno facendo a Monaco? Gli hanno rapito la moglie? Lo tengono segregato in una palestra a würstel e crauti? Avrà almeno diritto a fare una telefonata ai suoi cari? La “cosa del genere” che è accaduta a Lewandowski è che il Bayern non lo ha ancora venduto al Barcellona, forte di un contratto valido fino al 2023. Insomma: a questo povero cristo d’un attaccante polacco gli hanno “inferto” il rispetto di un contratto milionario. Roba che nemmeno a Guantanamo. Una volta si chiamavano “mal di pancia”: il giocatore vuole cambiare aria, e comincia spargere sulla stampa il seme della discordia. Mette alle ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) “Quale giocatore vorrà venire alsapendo che potrebbe succedergli una del genere?”. Uno legge questa dichiarazione di Roberte si chiede: che diamine gli stanno facendo a Monaco? Gli hanno rapito la moglie? Lo tengono segregato in una palestra a würstel e crauti? Avrà almeno diritto a fare una telefonata ai suoi cari? La “cosa del genere” che è accaduta aè che ilnon lo ha ancora venduto al Barcellona, forte di unvalido fino al 2023. Insomma: a questo povero cristo d’un attaccante polacco gli hanno “inferto” ildi unmilionario. Roba che nemmeno a Guantanamo. Una volta si chiamavano “mal di pancia”: il giocatore vuole cambiare aria, e comincia spargere sulla stampa il seme della discordia. Mette alle ...

