"Dove l'Italia colloca il disturbo psichico": Veronica Gentili si umilia da sola, una frase sconcertante (Di martedì 7 giugno 2022) Alto giro, altro regalo e - ovviamente - altra stoccata a Veronica Gentili, la conduttrice di Controcorrente su Rete 4 (e in perenne grande ascesa a Mediaset) nonché firma del Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio. E, altrettanto ovviamente, ad infilzarla è il "solito noto", ovvero Stefano Lorenzetto, il tutto nella sua rubrica Pulci di Notte, pubblicata da Italia Oggi, in cui si concentra su gaffe, sfondoni e imprecisioni che individua sulla carta stampata settimana dopo settimana. Già, Veronica Gentili è una presenza fissa della rubrica. Scrive Lorenzetto: "Nella sua rubrica Facce di casta sul Fatto Quotidiano, Veronica Gentili parla dell'Italia come di un Paese che colloca il disturbo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Alto giro, altro regalo e - ovviamente - altra stoccata a, la conduttrice di Controcorrente su Rete 4 (e in perenne grande ascesa a Mediaset) nonché firma del Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio. E, altrettanto ovviamente, ad infilzarla è il "solito noto", ovvero Stefano Lorenzetto, il tutto nella sua rubrica Pulci di Notte, pubblicata daOggi, in cui si concentra su gaffe, sfondoni e imprecisioni che individua sulla carta stampata settimana dopo settimana. Già,è una presenza fissa della rubrica. Scrive Lorenzetto: "Nella sua rubrica Facce di casta sul Fatto Quotidiano,parla dell'come di un Paese cheil...

Advertising

GiovaQuez : Sarti (M5S): 'Non siamo in Inghilterra, Francia o America, siamo in Italia dove abbiamo una Costituzione e la separ… - graziano_delrio : L’Italia è un paese dove ci sono molti lavoratori poveri perché guadagnano poco o pochissimo. Per questo serve un… - ZanAlessandro : Buon mese del #Pride! Che siano in tutta Italia manifestazioni di gioia e democrazia. Ma anche di lotta, visibilità… - Massimo44439013 : RT @busettodavide: Per qualcuno il Cremlino è 'un palazzo di merda'. Per me invece è meraviglioso, dove alcune torri sono state progettate… - TwBeautiful : RT @BigCityKnight: Il mondo per gli autori di Beautiful: Olanda= tulipani Francia = fisarmonica Italia = mandolino Los Angeles per noi: Un… -