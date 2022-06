Donnarumma: 'Per l'Italia si gioca anche senza un dito' (Di martedì 7 giugno 2022) E' un'emozione indescrivibile portare la maglia numero 1 e la fascia di capitano. Non ci sono parole. E' emozionante ". Lo ha dichiarato Gigio Donnarumma ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 giugno 2022) E' un'emozione indescrivibile portare la maglia numero 1 e la fascia di capitano. Non ci sono parole. E' emozionante ". Lo ha dichiarato Gigioai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria ...

