Donna morta dopo il morso di una zecca in Italia Cosa fare in caso di puntura e come riconoscerla

Una Donna è morta per il morso di una zecca in Sardegna. L'anziana di Ulassai in Ogliastra, 70 anni, è deceduta nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Lanusei (Nuoro) in seguito a una grave infezione, la rickettsiosi, provocata da una puntura di zecca. Secondo la stampa locale, la Donna era arrivata in ospedale il 2 giugno scorso, quando il suo quadro clinico era già molto grave: febbre altissima, mal di testa, stanchezza, dolori muscolari e alle articolazioni. Solo alcuni giorni prima, la 70enne si era accorta di avere sulla cute l'insetto, liberandosene subito ma senza darne troppo peso perché non accusava alcun sintomo. Poco dopo però la situazione è peggiorata, fino al ricovero in ospedale e alla conferma della diagnosi.

