Domani evento a Roma per festeggiare 35 anni Telefono Azzurro (Di martedì 7 giugno 2022) Roma – Trentacinque anni di ascolto, dialogo e intervento continuo a difesa dei diritti dei minori, accompagnandoli per mano fino ad oggi nell'universo online. E' questa la promessa di Telefono Azzurro, che dalla sua nascita ha fornito un aiuto concreto, professionale e sensibile a bambini e adolescenti vittime di abusi e violenze, prendendo in carico oltre 120.000 casi in capo alle tre linee che Telefono Azzurro ad oggi gestisce. L'impegno di Telefono Azzurro per celebrare i 35 anni dalla sua nascita parte Domani con un incontro che si terrà a Roma presso il Centro Studi Americani in Via Michelangelo Caetani, 32, Roma, dalle 10 alle 13 e sarà visibile in diretta streaming dal sito ...

