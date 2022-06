Advertising

gervasoni1968 : RT @HuffPostItalia: Dmitrj Medvedev, da rockettaro e amico di Obama a falco più falco di Putin. Storia del delfino-fantoccio dello zar http… - HuffPostItalia : Dmitrj Medvedev, da rockettaro e amico di Obama a falco più falco di Putin. Storia del delfino-fantoccio dello zar -

EppurePeskov, portavoce del Cremlino, ieri ha dichiarato di non aver ancora visto le ... Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri, ha sottolineato che si tratta di un ...... ha scritto su Telegram il Vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo,, ripreso dalla Tass, commentando il piano di pace italiano riassunto dai media. "C'è la sensazione che sia ...Il bacchettato Dmitrj è tornato a vivere all'ombra silenziosa del suo zar. Fino al 24 febbraio. Quel giorno, la Russia ha invaso l'Ucraina e Medvedev da silenzioso delfino si è trasformato in caustico ...Non è un segnale di dialogo, non è un'apertura verso un cessate il fuoco, non è un tentativo di ritrovare la pace' L'ex presidente russo e ora vice capo del Consiglio di Sicurezza della Federazione, D ...