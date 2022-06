Disponibile in Italia spray nasale per terapia depressione maggiore (Di martedì 7 giugno 2022) Milano, 7 giu. - Da decenni impegnata nella ricerca nell'ambito delle neuroscienze, Janssen, l'azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, ha presentato oggi a Milano un farmaco innovativo per ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) Milano, 7 giu. - Da decenni impegnata nella ricerca nell'ambito delle neuroscienze, Janssen, l'azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, ha presentato oggi a Milano un farmaco innovativo per ...

Advertising

Inter : E il Principe ????????? esclamò: Iscriviti ora a EA Play e ricevi in regalo l'oggetto TIFO di Diego Milito FUT HERO ed… - TV7Benevento : Disponibile in Italia spray nasale per terapia depressione maggiore - - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Depressione, disponibile in Italia uno spray nasale per il trattamento - LocalPage3 : Disponibile in Italia spray nasale per terapia depressione maggiore - italiaserait : Disponibile in Italia spray nasale per terapia depressione maggiore -