Disponibile in Italia spray nasale per terapia depressione maggiore (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Da decenni impegnata nella ricerca nell’ambito delle neuroscienze, Janssen, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, ha presentato oggi a Milano un farmaco innovativo per il trattamento della depressione maggiore resistente alle comuni terapie: esketamina. L’illustrazione alla stampa delle caratteristiche del nuovo trattamento farmacologico è stata l’occasione per parlare di depressione e di salute mentale, due temi sui quali si sono accesi i riflettori in concomitanza con l’aumento dell’incidenza dei disturbi psichici osservato durante la pandemia da Covid-19. La depressione infatti è una malattia che troppo spesso non viene considerata tale e le persone che ne sono affette vengono stigmatizzate, isolate o considerate deboli e svogliate. In realtà, come hanno spiegato gli esperti ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Da decenni impegnata nella ricerca nell’ambito delle neuroscienze, Janssen, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, ha presentato oggi a Milano un farmaco innovativo per il trattamento dellaresistente alle comuni terapie: esketamina. L’illustrazione alla stampa delle caratteristiche del nuovo trattamento farmacologico è stata l’occasione per parlare die di salute mentale, due temi sui quali si sono accesi i riflettori in concomitanza con l’aumento dell’incidenza dei disturbi psichici osservato durante la pandemia da Covid-19. Lainfatti è una malattia che troppo spesso non viene considerata tale e le persone che ne sono affette vengono stigmatizzate, isolate o considerate deboli e svogliate. In realtà, come hanno spiegato gli esperti ...

Advertising

Inter : E il Principe ????????? esclamò: Iscriviti ora a EA Play e ricevi in regalo l'oggetto TIFO di Diego Milito FUT HERO ed… - TV7Benevento : Disponibile in Italia spray nasale per terapia depressione maggiore - - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Depressione, disponibile in Italia uno spray nasale per il trattamento - LocalPage3 : Disponibile in Italia spray nasale per terapia depressione maggiore - italiaserait : Disponibile in Italia spray nasale per terapia depressione maggiore -