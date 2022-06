Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale di Love | Victor 3 | ecco tutte le novità

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 7 giugno 2022) Dopo un anno di attesa, finalmente,sta per accogliere la terza stagione di. Gli ultimi 8 episodi saranno quelli che metteranno fine a questa amatissima serie tv. Lo show è nato nel 2020 come spin-off del film Tuo, Simon. Nel corso delle puntate, però, ha tirato fuori un’identità propria che gli ha permesso di fare breccia nei cuori di milioni di spettatori. Le aspettative riguardanti l’ultimo ciclo narrativo sono davvero molto alte. I dirigenti della piattaforma, nelle ultime ore, oltre a confermare la data di uscita del prodotto e ha diffondere le prime immagine inedite, ha anche rilasciato ilin italiano. Abbonati subito aper non perdere la terza stagione di. Disdici quando vuoi. ...