Di Marzio: “Sempre più vicino il nuovo acquisto, la distanza tra domanda e offerta”, poi l’annuncio su Deulofeu (Di martedì 7 giugno 2022) Il calciomercato del Napoli è ormai entrato nel vivo da settimane e, in attesa di capire che ne sarà dei rinnovi dei vari Mertens e Koulibaly, il club partenopeo continua a seguire le diverse strade tracciate dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il nome più vicino, per quanto concerne la casella del quarto centrale, è quello di Leo Skiri Ostigard, calciatore che negli ultimi mesi ha giocato in Serie A con la maglia del Genoa ma che è di proprietà del Brighton. Ostigard (Photo by Getty Images)A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, confermando che si tratta di una situazione avanzata. In particolare – stando a quanto rivelato dal giornalista di SkySport -, tra il Napoli e il club inglese ballerebbe una cifra accessoria di 1,5 milioni di euro, mentre la base è impostata sui 3 milioni di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 giugno 2022) Il calciomercato del Napoli è ormai entrato nel vivo da settimane e, in attesa di capire che ne sarà dei rinnovi dei vari Mertens e Koulibaly, il club partenopeo continua a seguire le diverse strade tracciate dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il nome più, per quanto concerne la casella del quarto centrale, è quello di Leo Skiri Ostigard, calciatore che negli ultimi mesi ha giocato in Serie A con la maglia del Genoa ma che è di proprietà del Brighton. Ostigard (Photo by Getty Images)A fare il punto della situazione è l’esperto di calciomercato, Gianluca Di, confermando che si tratta di una situazione avanzata. In particolare – stando a quanto rivelato dal giornalista di SkySport -, tra il Napoli e il club inglese ballerebbe una cifra accessoria di 1,5 milioni di euro, mentre la base è impostata sui 3 milioni di ...

Advertising

ocramed94 : @britneyacm Sinceramente mi ha stufato un po' il mercato, i giornalisti vendono fumo e un sacco di gente gli va die… - AntonioMileo : RT @rabiotmachia: @missionaryshin Di Marzio ne pesca sempre uno dalle nazioni che in quel momento stanno subendo bombardamenti - rabiotmachia : @missionaryshin Di Marzio ne pesca sempre uno dalle nazioni che in quel momento stanno subendo bombardamenti - El_Tanito_ : @_bando10 Pedullà potrà dire anche che un giocatore sta entrando in sede per firmare, ma io aspetterò sempre di Marzio - Frances54325203 : RT @saIva___: «Napoli sempre più vicino a Ostigard, operazione da 3 milioni più bonus. Deulofeu gradisce destinazione ma l’Udinese vuole 20… -