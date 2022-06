Di Marzio: «Il Napoli ha il gradimento totale di Deulofeu. Østigård è sempre più vicino» (Di martedì 7 giugno 2022) È dal noto esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio che arrivano aggiornamenti sulle trattative in entrata del mercato del Napoli. Tra i nomi più caldi Gerard Deulofeu, attaccante esterno ex Barça in forza all’Udinese, e Leo Østigård difensore centrale norvegese che ha ben figurato nella pur breve esperienza al Genoa. Sul versante Deulofeu, Di Marzio annuncia che il Napoli ha il gradimento totale del giocatore, che ha detto sì. Si lavora dunque sulla distanze con l’Udinese, che detiene il cartellino dello spagnolo. I Pozzo chiedono 20 milioni di euro, un po’ meno di quanto chiedevano qualche giorno fa, e l’offerta del Napoli è salita intorno ai 12 milioni. Si tratta. Per quanto riguarda Østigård, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) È dal noto esperto di mercato di Sky Gianluca Diche arrivano aggiornamenti sulle trattative in entrata del mercato del. Tra i nomi più caldi Gerard, attaccante esterno ex Barça in forza all’Udinese, e Leodifensore centrale norvegese che ha ben figurato nella pur breve esperienza al Genoa. Sul versante, Diannuncia che ilha ildel giocatore, che ha detto sì. Si lavora dunque sulla distanze con l’Udinese, che detiene il cartellino dello spagnolo. I Pozzo chiedono 20 milioni di euro, un po’ meno di quanto chiedevano qualche giorno fa, e l’offerta delè salita intorno ai 12 milioni. Si tratta. Per quanto riguarda, ...

