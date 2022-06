Di Marzio: «Bernardeschi molto vicino al Napoli. Il suo arrivo non esclude Deulofeu» (Di martedì 7 giugno 2022) A Speciale Calciomercato si parla di Napoli e Gianluca Di Marzio rivela che Bernardeschi è molto vicino al Napoli. L’ex esterno offensivo bianconero si sta convincendo sempre più del progetto del club azzurro. Per lui sarebbe pronto un contratto quadriennale, nei prossimi giorni Aurelio De Laurentiis dovrebbe approfondire e piazzare l’affondo decisivo. Nelle prossime ore verranno definiti alcuni dettagli, ma l’ex bianconero si sta avvicinando agli azzurri. Secondo Di Marzio l’arrivo di Bernardeschi non escluderebbe quello di Deulofeu: Interessa sempre Deulofeu dell’Udinese, trattativa che non verrebbe escluso da un arrivo di Bernardeschi. Allo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) A Speciale Calciomercato si parla die Gianluca Dirivela cheal. L’ex esterno offensivo bianconero si sta convincendo sempre più del progetto del club azzurro. Per lui sarebbe pronto un contratto quadriennale, nei prossimi giorni Aurelio De Laurentiis dovrebbe approfondire e piazzare l’affondo decisivo. Nelle prossime ore verranno definiti alcuni dettagli, ma l’ex bianconero si sta avvicinando agli azzurri. Secondo Dil’dinonrebbe quello di: Interessa sempredell’Udinese, trattativa che non verrebbe escluso da undi. Allo ...

