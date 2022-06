Di Maria Barcellona, Xavi chiama il Fideo: c’è il sorpasso alla Juve (Di martedì 7 giugno 2022) Di Maria sempre più lontano dalla Juve, il Barcellona si sarebbe inserito e superato proprio i bianconeri grazie alla chiamata di Xavi all’argentino Di Maria e la Juve sono sempre più distanti, perché il Barcellona nelle ultime ore si sarebbe inserito prepotentemente sul Fideo. Ad anticipare le mosse ci ha pensato Xavi con una telefonata all’argentino per convincerlo del trasferimento. Il giocatore avrebbe gradito la telefonata e nei prossimi giorni deciderà il suo futuro. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Disempre più lontano d, ilsi sarebbe inserito e superato proprio i bianconeri grazieta diall’argentino Die lasono sempre più distanti, perché ilnelle ultime ore si sarebbe inserito prepotentemente sul. Ad anticipare le mosse ci ha pensatocon una telefonata all’argentino per convincerlo del trasferimento. Il giocatore avrebbe gradito la telefonata e nei prossimi giorni deciderà il suo futuro. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : .@juventusfc, riflessioni in corso per #DiMaria, seguito anche dal #Barcellona - CalcioNews24 : Il #Barcellona tenta il sorpasso per #DiMaria ?? - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Di Maria Juve (Sky Sport), mossa di Xavi: il Barcellona tenta il sorpasso #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seri… - gilnar76 : Di Maria Juve (Sky Sport), mossa di Xavi: il Barcellona tenta il sorpasso #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Di Maria Juve (Sky Sport), mossa di Xavi: il Barcellona tenta il sorpasso - -