Di Luca: 'Bravo Nibali al Giro. Caruso? Può fare top ten al Tour' - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di martedì 7 giugno 2022) Vincenzo Nibali 7 giugno 2022 - Per Danilo Di Luca il Giro d'Italia di Vincenzo Nibali è stato buono. Quarto posto per lo squalo, molto lontano dal podio e senza acuti di tappa, ma comunque un altro ... Leggi su quotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Vincenzo7 giugno 2022 - Per Danilo Diild'Italia di Vincenzoè stato buono. Quarto posto per lo squalo, molto lontano dal podio e senza acuti di tappa, ma comunque un altro ...

Advertising

gianovsky : @fbm_charlie questa classifica stilata da mucca e pollo, gli occhiali di carmen di pietro, luca d1risio e la scarpa… - Grosiglioni : RT @Unlucano1: #isola #isoladeifamosi2022 #isoladeifamosi bravo gennaro e stato vero dall'inizio non se mai accodato al branco di leccaculo… - wiolas : RT @Unlucano1: #isola #isoladeifamosi2022 #isoladeifamosi bravo gennaro e stato vero dall'inizio non se mai accodato al branco di leccaculo… - Unlucano1 : #isola #isoladeifamosi2022 #isoladeifamosi bravo gennaro e stato vero dall'inizio non se mai accodato al branco di… - Lustramele_Luca : @InterEclettico @GiovaB95 Bravo, non tu, ma i tuoi amichetti sì -