Depp - Heard | cosa fanno dopo il processo? Johnny spende 60mila euro al ristorante indiano | Amber farà la mamma tutta l' estate

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - Internazionale : La giuria ha stabilito che Amber Heard ha diffamato l’ex marito Johnny Depp, anche se non ha mentito sulle violenze… - MediasetTgcom24 : Johnny Depp vince la causa per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard #JohnnyDepp #AmberHeard… - diegoverderio : RT @FrancescaMilana: Il mio unico commento sul processo Heard/Depp è che è iniziato l’11 aprile ed è finito l’1 giugno. Dello stesso anno. - fecolantonio : RT @fortnardelli: L'interesse degli utenti verso la vicenda di Johnny Depp e Amber Heard è stato sei volte maggiore rispetto alla guerra n… -

Vanity Fair Italia

Johnnyspende migliaia di euro nei ristoranti, e intanto Ambersi ritira a vita privata per fare la mamma.ha cenato con una ventina di amici da Varanasi, uno dei più famosi ristoranti indiani di Birmingham. Mo Hussein, il proprietario, ha contestato ...Il processo in Virginia e la replica dellaLa giuria del tribunale della contea di Fairfax in Virginia ha ritenuto che la signoraavesse diffamato il signornel suo editoriale del ... La sorella di Amber Heard contro Johnny Depp (anche) via social: «So cosa ho visto» Johnny Depp, dopo la vittoria in tribunale, ora è più rilassato: è stato avvistato in un ristorante indiano dove ha speso una cifra folle.L’attore ha aperto il suo account (ancora vuoto) dopo la vittoria nel processo contro l’ex moglie Amber Heard. Sembra quasi un ringraziamento nei confronti degli iscritti, che lo hanno sostenuto in ma ...