Depp ha vinto il processo, ma è Camille Vasquez la vera star: studi e tv se la contendono. E Johnny… (video) (Di martedì 7 giugno 2022) Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard si sono scontrati in tribunale a Fairfax, in Virginia. Ma nonostante il verdetto della giuria abbia dato ragione al protagonista della saga cinematografica caraibica, la vera vincitrice del processo è lei: Camille Vasquez, 37enne di origini ispaniche, associata dello studio nella sede californiana di Orange County, vera mattatrice della corrida mediatica che ha catalizzato l'attenzione del media americani per 6 settimane. E rinverdito fascino, talento e immagine dell'attore travolto dalle false accuse della ex coniuge.

Agenzia_Ansa : FLASH I Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato #ANSA - ilpost : #JohnnyDepp ha vinto il processo contro l’ex moglie #AmberHeard - rtl1025 : ?????? Arriva il verdetto. Johnny #Depp ha vinto: l'ex moglie Amber #Heard lo ha diffamato #DeppVsHeard - SecolodItalia1 : Depp ha vinto il processo, ma è Camille Vasquez la vera star: studi e tv se la contendono. E Johnny… (video)… - SupportRossi46 : non ha vinto un cazzo, non c'è stata una causa per abusi domestici la causa precedente era Depp contro il The Sun,… -