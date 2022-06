Delitti di Sarzana | l’artigiano arrestato è indagato solo per l’omicidio della donna di 35 anni

Advertising

repubblica : Il giallo di Sarzana, due delitti a 24 ore di distanza: uccise una prostituta e una transessuale. Fermato un artigi… - cdsnews : Doppia indagine sui delitti delle prostitute a Sarzana, indiziata una persona - RaiNews : Gli inquirenti ritengono possa fornire elementi utili a risolvere il caso degli omicidi di Marinella #omicidi… - franser_real : Donna trans trovata morta a Sarzana: secondo omicidio in tre giorni nella zona -

... la prostituta trovata senza vita domenica alle 2 di mattina nei pressi del torrente Parmignola, a. Si tratterebbe di un artigiano della Lunigiana. Un filo unisce i due: non si ...... a. Non si esclude che possa essere il responsabile del delitto e che possa essere ... Nessuna conferma al momento che i duesiano collegati , ma l'ipotesi non è esclusa.L’ombra del serial killer dietro i delitti di Sarzana. Un serial killer che avrebbe un nome e un volto, ritenuto dagli inquirenti il responsabile della morte di Nevila Pjetri, la donna di orig ...La Spezia, 7 giugno 2022 - Carlo Bertolotti, una transessuale di 43 anni è stata uccisa con un colpo di arma da fuoco. Dunque a poco più di 24 ore dall'omicidio di Nevila Pjetri, la prostituta di 35 a ...