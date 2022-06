Decisione a sorpresa di Mancini per Italia-Ungheria | arriva la notizia su Politano!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 7 giugno 2022) Questa sera l’scenderà in campo contro l’al Dino Manuzzi di Cesena per la seconda partita del girone 3 della Lega di Nations League. Gli azzurri, dopo il pareggio contro la Germania, cercano la prima vittoria nella competizione e il primo posto nel girone, occupato al momento proprio dalla squadra di Marco Rossi, che ha ottenuto i tre punti dopo il successo interno contro l’Inghilterra. Per Robertoè giunto il tempo della sperimentazione. Come dichiarato dallo stesso ct, è appena iniziato un nuovo ciclo per la Nazionalena, con un fermo imperativo: dare spazio ai giovani. Non sarebbe unaquesta sera vedere in campo i giovanissimi Gnonto, Gatti e il baby azzurro Zerbin, nonostante nessuno dei tre abbia ancora ottenuto una presenza in Serie ...