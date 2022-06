De Sanctis-Olympiakos, nuovi contatti positivi: le firme nei prossimi giorni (Di martedì 7 giugno 2022) Morgan De Sanctis è a un passo dall'Olympiakos. Trovano conferme le anticipazioni di Sky: dopo l’incontro dei giorni scorsi,... Leggi su calciomercato (Di martedì 7 giugno 2022) Morgan Deè a un passo dall'. Trovano conferme le anticipazioni di Sky: dopo l’incontro deiscorsi,...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @olympiacosfc, per il ruolo di ds in pole c'è De Sanctis. In corsa anche Walter Sabatini - francGuerrieri : RT @cmdotcom: #DeSanctis-#Olympiakos, nuovi contatti: cosa filtra [@francGuerrieri] - cmdotcom : #DeSanctis-#Olympiakos, nuovi contatti: cosa filtra [@francGuerrieri] - sportli26181512 : De Sanctis-Olympiakos, nuovi contatti: cosa filtra: Morgan De Sanctis potrebbe diventare un nuovo dirigente dell'Ol… - infoitsport : Olympiakos, per il ruolo di dg spunta De Sanctis: occhio anche a Sabatini -