Dal Portogallo | Paulo Fonseca vicino alla panchina del Lille

(Di martedì 7 giugno 2022) Secondo quanto riportato dal sito internet del quotidiano portoghese “A Bola”,sarebbedel. L’ex. tecnico della Roma infatti sembrerebbe essere in trattativa con il club francese e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore. SportFace.

Advertising

forumJuventus : [PT] A Bola - Juve su Grimaldo, il Benfica chiede tra i 15 e i 20 milioni ? - sportface2016 : Dal Portogallo: #PauloFonseca vicino alla panchina del #Lille - ilRomanistaweb : ?? Dal Portogallo: Fonseca vicino alla panchina del Lille L'ex allenatore della Roma potrebbe presto trovare una nuo… - Olivieri2Va : RT @Miti_Vigliero: Dal Portogallo alla Francia, impennata dei contagi alimentata dalle sottovarianti di Omicron @sole24ore - oss_romano : #7giugno Lettera di #PapaFrancesco ai partecipanti del quarto incontro della Chiesa cattolica nell'Amazzonia Legale… -

... non rovinerà la nostra estate" La sottovariante di Omicron BA.5 insta spingendo verso ...asintomatici L'allerta sulla presenza della sottovariante BA.5 era stata lanciata a metà maggio...... trend di questi ultimi mesi di pandemia da coronavirus in Italia: il bollettino diffuso... Variante Covid, cos'è e perché preoccupa/ Omicron 5 è più trasmissibile Il tasso di positività ...Secondo quanto riportato dal sito internet del quotidiano portoghese “A Bola”, Paulo Fonseca sarebbe vicino alla panchina del Lille. L’ex. tecnico della Roma infatti sembrerebbe essere in trattativa ...Moncet e l’ipotesi aria condizionata Sull’aria condizionata, ipotesi portata avanti anche dal collega di Toyota Gazoo Racing Jari-Matti Latvala, Moncet ha aggiunto: «È una delle idee. Ma ovviamente il ...