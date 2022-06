Da Lampedusa al Garda, arriva il conto dell’addio ai decreti Salvini (Di martedì 7 giugno 2022) Tutto come prima. Anzi, purtroppo, forse anche peggio. Dopo l’uscita dal tunnel del Covid si ripropongono le criticità sul piano immigrazione–integrazione. Non poteva essere altrimenti, visto che fenomeni sociali ed epocali non si riaggiustano da sé, specialmente se la politica latita e se la cultura progressista prosegue nel suo riflesso pavloviano all’indulgenza. E magari in precedenza ha smontato anche quei cardini normativi che creavano un minimo di argine potevano. Torna l’allarme immigrazione È il caso del governo di centrosinistra Conte2, che prima della pandemia con enorme efficienza aveva buttato all’aria i decreti Salvini, segnando la messa in soffitta di una linea che aveva ridotto, e di molto, l’intensità sulla rotta mediterranea centrale. Oggi, quella rotta si sta rigonfiando, gli arrivi in sulle coste siciliane sono in crescita e ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 7 giugno 2022) Tutto come prima. Anzi, purtroppo, forse anche peggio. Dopo l’uscita dal tunnel del Covid si ripropongono le criticità sul piano immigrazione–integrazione. Non poteva essere altrimenti, visto che fenomeni sociali ed epocali non si riaggiustano da sé, specialmente se la politica latita e se la cultura progressista prosegue nel suo riflesso pavloviano all’indulgenza. E magari in precedenza ha smontato anche quei cardini normativi che creavano un minimo di argine potevano. Torna l’allarme immigrazione È il caso del governo di centrosinistra Conte2, che prima della pandemia con enorme efficienza aveva buttato all’aria i, segnando la messa in soffitta di una linea che aveva ridotto, e di molto, l’intensità sulla rotta mediterranea centrale. Oggi, quella rotta si sta rigonfiando, gli arrivi in sulle coste siciliane sono in crescita e ...

