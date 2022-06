Cuadrado | sto molto bene alla Juve | non ho rifiutato il rinnovo - Sport - Calcio - quotidiano net

Advertising

Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Juventus, è stato #Cuadrado stesso a placare tutte le voci sul suo possibile addio. - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Juventus, Cuadrado: 'Sto bene qui. Rinnovo? Non ho rifiutato nulla' - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Cuadrado: “Alla Juve sto bene: nessun rifiuto perché non c’è stata trattativa, il club…” ? - sonourtata : sto piangendo juan sei la mia vita - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Cuadrado: 'Alla Juve sto bene. Mai rifiutate proposte perché mai c'è stata una trattativa' -

Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni", il messaggio di, che allontana così la partenza da Torino. Per la società resta un calciatore importante per i bianconeri, ...CHIARISCE: 'BENE ALLA JUVE, NON CI SONO MAI STATE TRATTATIVE' Si è infatti parlato del prolungamento del giocatore fino al 2024 per spalmare l'ingaggio da 5 milioni netti che il ...Il colombiano allontana le voci di un addio alla Vecchia Signora: "In nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché mai c’è stata nessuna trattativa" ...Vittoria solitaria per Riccardo nella quarta tappa dell’Adriatica Ionica Race. Il trentino precede Emil Dima e Riccardo Verza. In classifica continua la lotta a tre fra il leader Filippo Zana, Natnael ...