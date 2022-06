Cuadrado chiarisce | «Non ho rifiutato nessuna proposta perché non c’è nessuna trattativa»

(Di martedì 7 giugno 2022) Esce allo scoperto Juandopo le indiscrezioni circolate questa mattina e riportate dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui il colombiano avrebbe risposto picche alladella Juventus di spalmargli l’ingaggio che percepirà nella prossima stagione in virtù del rinnovo automatico su due anni., su Twitter, ha chiarito di non averla, ma anche e sopratuttonon c’è alcuna. Si è detto anche felice di continuare la sua esperienza in bianconero. Il tweet: Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho, perche ‘ mai c’è stata. Ho grande ...

L'esterno colombiano Juan Cuadrado ha parlato del suo momento alla Juventus Poche parole, ma importanti per chiarire la propria posizione: Juan Cuadrado ha parlato della Juventus, dopo il rinnovo di c ...Intervenuto alla CMIT TV Franco Leonetti ha fatto il punto sul mercato della Juventus: da Pogba a Koulibaly e Cuadrado ...