Crisi grano e mais: Bergamo recupera 1.500 ettari incolti (Di martedì 7 giugno 2022) La decisione L’Ue sblocca terreni a riposo per attenuare il blocco della produzione ucraina causato dal conflitto. Giavazzi (Confagricoltura): passo avanti, ma non risolve. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 7 giugno 2022) La decisione L’Ue sblocca terreni a riposo per attenuare il blocco della produzione ucraina causato dal conflitto. Giavazzi (Confagricoltura): passo avanti, ma non risolve.

