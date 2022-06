Advertising

Agenzia askanews

La Commissione repubblicana speciale dell'ha deciso che dal 10 giugno 2022 saranno revocate le restrizioni temporanee relative al coronavirus per i cittadini dell'e di paesi stranieri che entrano nel Paese attraverso il trasporto aereo, ferroviario e i posti di blocco di frontiera. A tal proposito, saranno annullate le norme che impongono ai turisti ...... - annullata nel 2020 a causa delle restrizioni sanitarie imposte dall'emergenza- 19, mentre ... Sofia (Bulgaria), Tashkent () e Baku (Azerbaigian). A difendere i colori azzurri le ... Covid, Uzbekistan revoca tutte le restrizioni per ingresso nel Paese Roma, 7 giu. (askanews) - La Commissione repubblicana speciale dell'Uzbekistan ha deciso che dal 10 giugno 2022 saranno revocate le ...Uzbekistan removes all restrictions related to the coronavirus pandemic for those arriving in the country, Trend reports via the Uzbek Ministry of Tourism and Cultural Heritage.