(Di martedì 7 giugno 2022)vigilia della fine delle lezioni che in gran parte d'Italia terminano domani e a due settimane dall'esame di Stato che prenderà il via il 22 giugno, si dibatte ancora sul tema "sìno" a scuola. Intanto dal principato di Monaco arriva la notizia che Charlène, già provata da problemi di salute, ha contratto anche il coronavirus

Advertising

CorriereCitta : Covid Lazio, i casi da reinfezione ora iniziano a preoccupare: «Bisogna fare la quarta dose» - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Toscana 1.628 contagi: bollettino 7 giugno - #Ultime #Notizie #Covid #Toscana - VivereGubbio : COVID Umbria (07/06): 476 nuovi casi e un decesso nelle ultime 24 ore - VivereSpoleto : COVID Umbria (07/06): 476 nuovi casi e un decesso nelle ultime 24 ore - VivereTerni : COVID Umbria (07/06): 476 nuovi casi e un decesso nelle ultime 24 ore -

Sky Tg24

Alla vigilia della fine delle lezioni che in gran parte d'Italia terminano domani e a due settimane dall'esame di Stato che prenderà il via il 22 giugno, si dibatte ancora sul tema 'mascherine sì ...Risalgono i casi di positività alin Veneto: nelle24 ore si sono registrati 2.468 nuovi contagi, che portano il totale a 1.763.687 infezioni dal'inizio della pandemia. Il bollettino regionale segnala anche 9 vittime, ... Covid, ultime notizie. Oggi il Tar del Lazio decide sulle mascherine alla Maturità. LIVE Intanto l'Istituto Superiore di Sanità indica che nell'ultima settimana la percentuale di casi di reinfezione di Covid-19 sul totale dei casi segnalati risulta pari a 5,9%, in leggera diminuzione ...La pandemia non si può dire sconfitta e lo dimostra, purtroppo, l‘appello di pochi minuti fa dell’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Che ha messo, ancora una volta, in guardia ...