Covid | nelle Marche oggi segnalati 706 casi di contagio Nessun decesso | in rialzo l' incidenza Il trend

Advertising

CiroNoEuro : RT @Cazzaccimiei1: @Peter_Italy @BMastrotta Lol ok Peter, letteralmente lavorano 20 ore al giorno, hanno fatto gli alloggi nelle fabbriche,… - Cazzaccimiei1 : @Peter_Italy @BMastrotta Lol ok Peter, letteralmente lavorano 20 ore al giorno, hanno fatto gli alloggi nelle fabbr… - vivereancona : Covid: nelle Marche registrati 706 nuovi contagi nelle ultime 24 ore - sscalcionapoli1 : Regione Campania, 2.616 positivi su 19.614 tamponi nelle ultime 24 ore - viveremarche : Covid: nelle Marche registrati 706 nuovi contagi nelle ultime 24 ore -

Sky Tg24

...in Campania , su 19.614 test esaminati. Vuol dire che il tasso di incidenza è del 13,33%, in discesa rispetto al 14,17 di ieri. Il bollettino regionale segnala quattro vittime, di cui tre...A complicare tutto è stata poi la pandemia di, che ha causato un ulteriore slittamento di due ... uscitosale cinematografiche italiane in 25 maggio. Questa volta il pilota 'più veloce del ... Covid, ultime notizie. Oggi il Tar del Lazio decide sulle mascherine alla Maturità. LIVE Covid, il bollettino di oggi in Abruzzo Gli attualmente positivi ... mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2067 tamponi molecolari (2339893 in ...(Adnkronos) – Sono 3.623 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 7 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti. Nelle ultime ...