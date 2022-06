Covid Italia, 28.082 i nuovi positivi, 70 le vittime nelle ultime 24 ore (Di martedì 7 giugno 2022) Roma – Sono 28.082 i nuovi positivi in Italia, su un totale di 233.553 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sulla pandemia da Coronavirus, reso noto dal Ministero della Salute.Sono 70 i deceduti nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 167.089. Dal punto di vista ospedaliero, i ricoverati sono 4.561 (109 in meno di ieri), dei quali 219 in terapia intensiva (2 in più rispetto a 24 ore fa). (ITALPRESS). Photo www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 7 giugno 2022) Roma – Sono 28.082 iin, su un totale di 233.553 tamponi effettuati24 ore.E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sulla pandemia da Coronavirus, reso noto dal Ministero della Salute.Sono 70 i deceduti24 ore, che portano il totale delleda inizio pandemia a quota 167.089. Dal punto di vista ospedaliero, i ricoverati sono 4.561 (109 in meno di ieri), dei quali 219 in terapia intensiva (2 in più rispetto a 24 ore fa). (ITALPRESS). Photo www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, il parere di #Crisanti: 'Serve un #vaccino con una durata più lunga, in autunno ci aspetta il richia… - Agenzia_Ansa : Dal 1 giugno stop al Green pass per l'ingresso in Italia. Scade il 31 maggio l'ordinanza del Ministro della Salute… - Adnkronos : #Covid Italia, il parere di #Sileri: 'Ripresa possibile dopo l'estate, se servirà un richiamo vaccinale lo dirà la… - sole24ore : Salone Mobile Milano, Fontana: Grazie a Mattarella per vicinanza all'evento anche in tempo di covid - Il Sole 24 OR… - 1862gigi : RT @byoblu: I cosiddetti vaccini anti covid-19 non sono ammessi alla distribuzione nella Repubblica italiana, interrogazione al Senato chie… -