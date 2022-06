Covid in Italia, quarta dose di vaccino per tutti a settembre? Ecco il piano del Governo (Di martedì 7 giugno 2022) La ‘normalità’, quella che tanto ci sembrava impossibile qualche mese fa, tra mascherine, distanziamento e regole severe impartite in ogni dove, ora sembra essere ritornata in Italia. Anche se, come evidenziano gli esperti, la pandemia non si può dire ancora (e purtroppo) sconfitta: anzi, l’aumento vertiginoso dei casi in Portogallo e in Germania, lì dove starebbe circolando la variante Omicron 5, mette in allerta tutti. E c’è chi anche in Italia sta immaginando uno scenario post-estate perché è probabile che a settembre il nostro Paese debba fare i conti con una risalita dei positivi. Da qui, quindi, l’ipotesi sempre più concreta di una quarta dose di vaccino per tutti. Pregliasco: ‘A settembre una vaccinazione bivalente’ Il virologo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 giugno 2022) La ‘normalità’, quella che tanto ci sembrava impossibile qualche mese fa, tra mascherine, distanziamento e regole severe impartite in ogni dove, ora sembra essere ritornata in. Anche se, come evidenziano gli esperti, la pandemia non si può dire ancora (e purtroppo) sconfitta: anzi, l’aumento vertiginoso dei casi in Portogallo e in Germania, lì dove starebbe circolando la variante Omicron 5, mette in allerta. E c’è chi anche insta immaginando uno scenario post-estate perché è probabile che ail nostro Paese debba fare i conti con una risalita dei positivi. Da qui, quindi, l’ipotesi sempre più concreta di unadiper. Pregliasco: ‘Auna vaccinazione bivalente’ Il virologo ...

