Covid in Italia, oggi 28mila nuovi casi e 70 morti. Il bollettino del 7 giugno (Di martedì 7 giugno 2022) Trend ricoveri e terapie intensive (Gimbe) Roma, 7 giugno 2022 - Covid - 19 in Italia , rialzo del numero dei tamponi e dei casi dopo il consueto calo del weekend: oggi sono poco più di 28mila le ... Leggi su quotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Trend ricoveri e terapie intensive (Gimbe) Roma, 72022 -- 19 in, rialzo del numero dei tamponi e deidopo il consueto calo del weekend:sono poco più dile ...

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, il parere di #Crisanti: 'Serve un #vaccino con una durata più lunga, in autunno ci aspetta il richia… - Agenzia_Ansa : Dal 1 giugno stop al Green pass per l'ingresso in Italia. Scade il 31 maggio l'ordinanza del Ministro della Salute… - Adnkronos : #Covid Italia, il parere di #Sileri: 'Ripresa possibile dopo l'estate, se servirà un richiamo vaccinale lo dirà la… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi #coronavirus #bollettinocovid… - Adnkronos : #Covid Italia, il bollettino del #7giugno: contagi, ricoveri e morti di oggi. -