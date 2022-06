Covid in Italia, il bollettino di martedì 7 giugno 2022: 28.082 positivi e 70 morti (Di martedì 7 giugno 2022) Covid in Italia, il bollettino di martedì 7 giugno 2022. Sono 28.082 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.512. Le ... Leggi su leggo (Di martedì 7 giugno 2022)in, ildi. Sono 28.082 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.512. Le ...

Advertising

Adnkronos : #Covid Italia, il parere di #Crisanti: 'Serve un #vaccino con una durata più lunga, in autunno ci aspetta il richia… - Agenzia_Ansa : Dal 1 giugno stop al Green pass per l'ingresso in Italia. Scade il 31 maggio l'ordinanza del Ministro della Salute… - Adnkronos : #Covid Italia, il parere di #Sileri: 'Ripresa possibile dopo l'estate, se servirà un richiamo vaccinale lo dirà la… - MundoNapoli : Covid-19: sale il tasso di positività in Italia - aldo_rovi : RT @OrtigiaP: FINE MSCHERINE MAI RINCORRENDO COVID ZERO COME IN CINA? Il ministro dell’istruzione rinvia a tempo indeterminato l’abolizio… -