Covid, in Campania incidenza al 13,33%: quattro nuove vittime (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.616 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 19.614 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 13,33%, in discesa rispetto al 14,17 di ieri. Il bollettino regionale segnala quattro vittime, di cui tre nelle ultime 48 ore. Resta invariato il numero di posti letto occupati in terapia intensiva (14) mentre quello delle degenze scende a quota 303 (-15). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 2.616 di cui: Positivi all’antigenico: 2.392 Positivi al molecolare: 224Test: 19.614 di cui: Antigenici: 13.298 Molecolari: 6.316 Deceduti: 3 (*) nelle ultime 48 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.616 i nuovi positivi alin, su 19.614 test esaminati. Il tasso diè del 13,33%, in discesa rispetto al 14,17 di ieri. Il bollettino regionale segnala, di cui tre nelle ultime 48 ore. Resta invariato il numero di posti letto occupati in terapia intensiva (14) mentre quello delle degenze scende a quota 303 (-15). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 2.616 di cui: Positivi all’antigenico: 2.392 Positivi al molecolare: 224Test: 19.614 di cui: Antigenici: 13.298 Molecolari: 6.316 Deceduti: 3 (*) nelle ultime 48 ...

