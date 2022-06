Covid, in Campania 2.616 positivi e 4 decessi. Il tasso di incidenza scende al 13,3%, calano anche i ricoveri (Di martedì 7 giugno 2022) Sono 2.616 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 19.614 test esaminati. Il tasso di incidenza e’ del 13,33%, in discesa rispetto al 14,17 di ieri. Il bollettino regionale segnala quattro vittime, di cui tre nelle ultime 48 ore. Resta invariato il numero di posti letto occupati in terapia intensiva (14) mentre quello delle degenze scende a quota 303 (-15). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 7 giugno 2022) Sono 2.616 i nuovialin, su 19.614 test esaminati. Ildie’ del 13,33%, in discesa rispetto al 14,17 di ieri. Il bollettino regionale segnala quattro vittime, di cui tre nelle ultime 48 ore. Resta invariato il numero di posti letto occupati in terapia intensiva (14) mentre quello delle degenzea quota 303 (-15). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

rep_napoli : Covid in Campania, 2.616 nuovi positivi e tre deceduti [aggiornamento delle 15:16] - VesuvioLive : Covid Campania, il bollettino del 7 giugno: 2 mila casi ma scendono i ricoveri - mattinodinapoli : Covid in Campania, tre morti ma scende l'indice di contagio - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid, ricoveri in picchiata: posti letto occupati vicini a tornare sotto i 300 - AnCapone23 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (7 GIUGNO 2022) Ecco l’aggiornamento?? -