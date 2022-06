Covid, Crisanti: «In autunno potrebbe essere necessario rivaccinare tutti» (Di martedì 7 giugno 2022) Se in autunno la pandemia di Coronavirus riprendesse vigore sarebbe necessario rivaccinare tutti anche con questi vaccini. Lo fa sapere il microbiologo dell’università di Padova Andrea Crisanti in un’intervista al Fatto Quotidiano. «Ci sono decine di vaccini in corso di sviluppo», ricorda. «Ma dev’essere chiaro: non usciremo da questa situazione senza un vaccino con una durata più lunga di quelli che abbiamo», spiega l’esperto secondo cui il problema è «la scarsa durata del vaccino nel tempo, non gli effetti collaterali, che però si moltiplicano quando un vaccino devi darlo tre, quattro, cinque volte». In ogni caso, se si dovrà rivaccinare, per il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’ateneo veneto avrebbe senso farlo dai 18 anni in su, perché ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) Se inla pandemia di Coronavirus riprendesse vigore sarebbeanche con questi vaccini. Lo fa sapere il microbiologo dell’università di Padova Andreain un’intervista al Fatto Quotidiano. «Ci sono decine di vaccini in corso di sviluppo», ricorda. «Ma dev’chiaro: non usciremo da questa situazione senza un vaccino con una durata più lunga di quelli che abbiamo», spiega l’esperto secondo cui il problema è «la scarsa durata del vaccino nel tempo, non gli effetti collaterali, che però si moltiplicano quando un vaccino devi darlo tre, quattro, cinque volte». In ogni caso, se si dovrà, per il direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’ateneo veneto avrebbe senso farlo dai 18 anni in su, perché ...

