Covid, Bassetti: “Velo pietoso su mascherine per votare” (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sull’obbligo delle mascherine per andare a votare, stendiamo un Velo pietoso. Oggi possiamo andare a ballare la macarena in discoteca, possiamo andare al supermercato o in farmacia senza mascherina, mentre per andare a votare c’è il rischio contagio. Assurdo. La politica è lontana dai cittadini. Siamo di fronte alla burocrazia che impazza e che prende decisioni dove non c’è una vera evidenza scientifica”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando le disposizioni per il prossimo appuntamento elettorale, che prevedono l’obbligo della mascherina chirurgica da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso al seggio. “Nella gestione ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – “Sull’obbligo delleper andare a, stendiamo un. Oggi possiamo andare a ballare la macarena in discoteca, possiamo andare al supermercato o in farmacia senza mascherina, mentre per andare ac’è il rischio contagio. Assurdo. La politica è lontana dai cittadini. Siamo di fronte alla burocrazia che impazza e che prende decisioni dove non c’è una vera evidenza scientifica”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando le disposizioni per il prossimo appuntamento elettorale, che prevedono l’obbligo della mascherina chirurgica da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso al seggio. “Nella gestione ...

