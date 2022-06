Covid, Andrea Crisanti avverte: “Dovremo vaccinarci tutti in autunno” (Di martedì 7 giugno 2022) Il microbiologo dell’università di Padova, Andrea Crisanti è tornato a parlare di coronavirus durante un’intervista al Fatto Quotidiano. Non è ancora scongiurato il pericolo di un nuovo aumento di contagi in autunno. Perciò bisognerebbe vaccinare tutti. L’esperto ha spiegato che i vaccini che tutti hanno dovuto fare non sono poi così utili, soprattutto in questo momento. Ecco perché. Il problema dei vaccini C’è la possibilità che il Covid torni in autunno. Secondo Andre Crisanti, in questo caso bisognerebbe che tutti rifacessero il vaccino. Ma i problemi legati a questi farmaci sono tanti. Innanzitutto la durata dell’efficacia. “Dev’essere chiaro: non usciremo da questa situazione senza un vaccino con una durata più lunga di quelli ... Leggi su tvzap (Di martedì 7 giugno 2022) Il microbiologo dell’università di Padova,è tornato a parlare di coronavirus durante un’intervista al Fatto Quotidiano. Non è ancora scongiurato il pericolo di un nuovo aumento di contagi in. Perciò bisognerebbe vaccinare. L’esperto ha spiegato che i vaccini chehanno dovuto fare non sono poi così utili, soprattutto in questo momento. Ecco perché. Il problema dei vaccini C’è la possibilità che iltorni in. Secondo Andre, in questo caso bisognerebbe cherifacessero il vaccino. Ma i problemi legati a questi farmaci sono tanti. Innanzitutto la durata dell’efficacia. “Dev’essere chiaro: non usciremo da questa situazione senza un vaccino con una durata più lunga di quelli ...

